Индия проигнорировала нефтяной шантаж США

Индия продолжает покупать российскую нефть, мощности НПЗ полностью загружены, идут переговоры об оптовой закупке сырья в сентябре. С требованиями к Нью-Дели отказаться от российской нефти выступал президент США Дональд Трамп, который угрожал тарифами и вторичными санкциями. Как говорят эксперты, Россия превратилась для Индии в крупнейшего поставщика, разорвать контракты в одночасье просто невозможно.

В субботу в Индии опровергли сообщения западных СМИ о том, что местные нефтеперерабатывающие заводы якобы приостановили закупку российской нефти. Как сообщил источник в индийском правительстве, российское сырье продолжает поступать в страну. Решения об этом принимаются на основе цен, логистики и других экономических факторов. Кроме того, заключенные с Россией контракты долгосрочные, их нельзя разорвать в одночасье.

По данным источников New York Times, индийское правительство «не давало нефтяным компаниям никаких указаний» о сокращении импорта из России. При этом закупки энергоносителей осуществляются в соответствии с международными нормами, а российская нефть никогда не была под санкциями ни со стороны США, ни со стороны Евросоюза, добавил источник. Индийские компании, по его словам, продолжают соблюдать рекомендованный США предельный ценовой порог в 60 долларов.

Местная пресса пишет, что индийские нефтекомпании ведут переговоры по оптовой закупке российской нефти в сентябре. Среди них названы Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp Ltd и Hindustan Petroleum Corp Ltd. Однако в последние дни индийские НПЗ купили две партии российской нефти с более высокими скидками, чем обычно, поэтому сейчас мощности индийских нефтеперерабатывающих заводов уже полностью загружены.

А в целом приобретение российской нефти позитивно сказалось на стабильности мирового энергетического рынка. Если бы Индия не покупала российскую нефть на фоне сокращения добычи ОПЕК+, мировые цены могли бы превысить пиковые значения марта 2022 года и усилить инфляционное давление.

«Мы принимаем решения, основываясь на цене, по которой нефть доступна на международном рынке, и в зависимости от глобальной ситуации на тот момент», – заявил накануне официальный представитель министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал в ответ на вопрос о том, прекратили ли индийские нефтеперерабатывающие заводы покупать российскую нефть.

Ранее западные СМИ писали о том, что индийские нефтеперерабатывающие заводы якобы приостановили закупку российской нефти. Президент США Дональд Трамп, который пригрозил в случае отсутствия прогресса на переговорах по мирному урегулированию украинского кризиса ввести новые санкции в отношении России и стран, покупающих у нее углеводороды, успел порадоваться этим сообщениям. «Насколько я понимаю, Индия больше не будет покупать нефть у России. Вот что я слышал. Не знаю, верно это или нет», – заявил Трампа накануне.

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В июле Трамп говорил, что Индия столкнется с дополнительными штрафными санкциями за закупку российского оружия и нефти. Однако с начала года Россия превратилась в крупнейшего продавца нефти в Индию, обеспечивая около 35% от общего объема импорта черного золота в страну и вытеснив традиционных поставщиков из Западной Азии. За ней следуют Ирак, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, США, Нигерия и Кувейт. Индия – третий по величине потребитель сырой нефти в мире с уровнем зависимости от импорта более 85%, всего среди ее поставщиков нефти насчитывается около 40 стран.

Как говорят эксперты, за счет покупки нефти у России Индии удается поддерживать политическую стабильность внутри страны, а если говорить об альтернативных поставках из других источников, то это в первую очередь приведет к росту цен.

«Индия продолжит закупать российскую нефть, в том числе через посредников. В зависимости от сезонного пика речь может идти о закупах до 2 млн баррелей в сутки. Отказаться могут лишь отдельные НПЗ, другие же продолжат покупать», – отметил Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

Кроме того, чтобы Индия перестала закупать российскую нефть, такие крупные производители углеводородов как Саудовская Аравия, Ирак или Иран «сначала должны поднять свою добычу» и отказаться от внутренних консультаций в ОПЕК+:

«Теоретически американцы могут устроить подрывную работу среди членов ОПЕК+, но эта задача на годы вперед».

По мнению эксперта, существует вероятность введения новых санкций против российских нефтяных компаний, но США не настолько влиятельны как лет 30 назад, чтобы заставить Индию, Бразилию или Китай отказываться от сотрудничества с Россией.

«Американцы могут предложить индусам закупать нефть у США и на Ближнем Востоке, но Америка не сможет быстро увеличить добычу. Саудовская Аравия гипотетически могла бы, но в таком случае будет перечеркнут курс работы страны на международном рынке в последние годы. Поэтому я сомневаюсь, что арабы в припрыжку побегут увеличивать добычу, полностью ломать ОПЕК+ и подыгрывать Америке в попытке уничтожить российскую энергетическую отрасль», – добавил Митрахович.

В свою очередь замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов напомнил, что в июне Индия покупала у России 1,5 млн баррелей в сутки, а в прошлом месяце – около 1,7 млн и иногда они доходили до 2 миллионов. Кроме того,

на нефтяном рынке трудно найти более дешевую нефть, «поэтому проще перестроить логистику и организовать поставки, например, через Сингапур».

«Объем поставок из Саудовской Аравии и Ирака в сумме меньше, чем из России, которая обеспечивает 35% всего импорта нефти в Индии. Поэтому заменить поставки из России Нью-Дели может только теоретически, и то – если готов к тому, что индийским нефтяным компаниям, в том числе частным, придется перестраивать логистику с неясными целями и результатами», – пояснил Фролов.

По его словам, на мировом нефтяном рынке сейчас нет избытка предложения, а «из сообщений о том, что четыре индийских НПЗ якобы не проявляли интереса к российской нефти в течение недели, нельзя сделать никаких выводов». «Сорта американской нефти преимущественно относятся к легким и сверхлегким, поэтому если Индия решит отказаться от российских поставок в пользу американских, их придется смешивать с мазутом или другими боле вязкими сортами», – добавил эксперт.

Фролов объяснил паузу в поставках российской нефти на некоторые индийские НПЗ с недавно введенными санкциями в отношении танкеров – нужно какое-то время на решение проблем с транспортировкой. Предыдущие санкции тоже приводили к тому, что возникала определенная пауза в закупках российской нефти.

«Часть танкерного флота ждет, пока индийское руководство и нефтяники проведут консультации с США по поводу угрозы вторичных санкций. В итоге будет найдено решение, как перенаправлять поставки нефти из России, чтобы не попасть под вторичные санкции», – рассуждает спикер.