СМИ: Трамп готовит удар по "теневому флоту" России
Президент США Дональд Трамп рассматривает введение новых санкций против теневого флота России. Об этом сообщает Financial Times.
Отмечается, что такое решение может быть принято, если Россия в ближайшее время не согласится на прекращение огня на Украине. Окончательное решение будет принято по итогу визита спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву.
«Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения дополнительных санкций против российского теневого флота нефтяных танкеров, если президент Владимир Путин не согласится на прекращение огня на Украине до пятницы. <...> Если Уиткофф вернется ни с чем, совершенно ни с чем, Трамп придет в ярость», — сказано в материале.
Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что заставит Москву прекратить конфликт на Украине.