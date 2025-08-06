Названы даты ПМЭФ-2026

Петербургский международный экономический форум в 2026 году пройдет с 3 по 6 июня. Об этом сообщили в фонде «Росконгресс», который выступает организатором мероприятия.

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Страной-гостем ПМЭФ-2026 станет Саудовская Аравия — один из ключевых стратегических и экономических партнеров России. Проведение форума приурочено к 100-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Как отметил советник президента России и ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, форум состоится на фоне продолжающихся изменений в глобальной экономике, вызванных технологическим развитием, переходом к устойчивому росту и формированием новых финансовых моделей. ПМЭФ, по его словам, традиционно остается ключевой площадкой для диалога между государствами, бизнесом и экспертами, где вырабатываются практические решения, направленные на укрепление международного сотрудничества и стимулирование роста.

Кобяков напомнил, что в 2025 году форум собрал участников из 144 стран и территорий. По его итогам было заключено 1116 соглашений на сумму свыше 6,5 трлн рублей. Особое внимание тогда уделили вопросам высоких технологий, инфраструктуры, энергетики, экологии и международного партнерства. Также активно участвовали регионы России: 83 субъекта заключили 831 соглашение на сумму более 4,4 трлн рублей.