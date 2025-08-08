В США оценили доходы от пошлин

В настоящее время США сумели добиться новых торговых договоренности со странами, на которые приходится больше половины мирового ВВП. Об этом, как сообщает «Газета.Ru», заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в интервью Fox News.

© Lenta.ru

По его словам, таким образом, Соединенные Штаты обеспечили себе триллионы долларов новых инвестиций и такой же объем доходов от пошлин. Он также отметил, что в настоящее время попытки договориться с Вашингтоном по вопросу о тарифах делает Швейцария.

Ранее сообщалось, что решение властей Белого дома распространить пошлины на экспортируемые в США золотые слитки станет еще одним ударом по экономике Швейцарии, которая считается крупнейшим центром переработки этого металла.

В швейцарской Ассоциации технологической промышленности назвали ужасным сценарием воздействие американских пошлин на экономику этой европейской страны. Есть прогнозы, что в итоге будет уничтожен местный экспортный бизнес, работающий в технологической отрасли.