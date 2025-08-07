Путин заявил о росте взаимных инвестиций между Россией и ОАЭ

Взаимные инвестиции между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами растут. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заида Аль Нахайяна, передает РИА Новости.

«У нас на высоком политическом уровне поддерживаются контакты, развиваются экономические связи, причем и в сфере торговли, и в сфере инвестиций», — сказал он.

По словам Путина, российские инвестиции в ОАЭ превышают эмиратские инвестиции в РФ почти в два раза. Российский лидер также отметил, что Москва придает особое значение отношениям с Абу-Даби.

Накануне пресс-служба Кремля сообщала, что в ходе встречи президенты рассмотрят состояние и перспективы дальнейшего развития многопланового сотрудничества между двумя странами, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая обстановку на Ближнем Востоке.

Президенты РФ и ОАЭ регулярно поддерживают контакты. Так, например, 12 июня Аль Нахайян поздравил Путина с Днем России, а в мае — с 80-летним юбилеем Победы в Великой отечественной войне. В свою очередь, российский лидер высоко оценил помощь Эмиратов в организации обменов удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. В частности, благодаря усилиям ОАЭ 19 апреля на Родину вернули 246 российских военнослужащих.