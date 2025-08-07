Зависимость Европы от Китая превзошла все ожидания

После того как Китай ограничил экспорт редкоземельных металлов, немецкую промышленность начало лихорадить — запасы сокращаются, а ряд производств рискуют встать, так как это сырье используется для производства магнитов, например, в автомобилестроении. Об этом сообщило издание Handelsblatt со ссылкой на исследование, проведенное Австрийским институтом анализа цепочек поставок (ASCII).

Там отмечается, что сложившаяся чрезвычайная ситуация стала результатом многолетнего пренебрежения. Если, например, Япония приняла меры к снижению зависимости от Китая, то Европа оставалась пассивной. Исследователи изучили глобальные торговые цепочки в общей сложности 170 стран и проанализировали их зависимость от 168 видов редкоземельных металлов. Оказалось, что зависимость Европы от Китая в плане поставок редкоземельных металлов выше, чем считалось прежде.

Например, только по цепочке создания магнита 98 процентов всего импорта ЕС приходится на Китай, который контролирует 91 процент мировой переработки редкоземельных металлов.

Подчеркивается, что 77 из 168 рассмотренных товарных категорий имеют высокую значимость для немецкого экспорта.

До этого министерство экономики ФРГ высказало опасения по поводу того, что из-за пошлин США на товары из КНР в Европу может хлынуть поток дешевых товаров из Китая. А это может разрушить местные рынки.