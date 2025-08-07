Трамп призвал главу Intel уйти в отставку

Президент США Дональд Трамп призвал генерального директора американской технологической корпорации Intel Лип-Бу Тана (китайское имя - Чэнь Лиу) уйти в отставку.

© AP Photo

"Генеральный директор Intel находится в состоянии серьезного конфликта и должен немедленно уйти в отставку. Другого решения этой проблемы нет", - написал Трамп в Truth Social.

По данным информационного портала Axios, Трамп требует отставки главы Intel из-за опасений по поводу предполагаемых связей Лип-Бу Тана с китайскими компаниями, которые сотрудничают с Коммунистической партией Китая (КПК).

Лип-Бу Тан возглавил Intel в 2025 году. Он сменил Пэта Гелсингера, который покинул пост в декабре 2024 года на фоне ухудшения финансовых показателей компании и падения стоимости ее акций из-за ужесточившейся конкуренции с другими производителями полупроводников.