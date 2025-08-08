Кабмин РФ списал 12 регионам долги на миллиарды рублей

Правительство России списало долги по бюджетным кредитам 12 регионов, которые реализовали инфраструктурные проекты. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"В 2025 году еще 12 регионов получили возможность списания до двух третей задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму более 29 млрд рублей", - указано в сообщении пресс-службы кабмина.

Такую меру поддержки получили Республика Коми, Мордовия, Чувашия, Краснодарский край, Архангельская, Волгоградская, Ивановская, Нижегородская, Омская, Тамбовская, Тульская и Ульяновская области.

Уточняется, что сумма списания долга эквивалентна объему средств, которые субъекты РФ потратили на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), переселение граждан из аварийного жилья, на обновление общественного транспорта.

Речь идет также и о финансировании развития "опорных населенных пунктов, реализации новых инвестиционных проектов, а также докапитализации фондов развития промышленности, гарантийных и микрофинансовых организаций и поддержке компаний, осуществляющих управление территориями с преференциальными налоговыми режимами".

Как отметили в правительстве, с начала года было списано 105,6 млрд рублей долгов 36 регионов, которые финансировали инфраструктурные проекты.

"Работа по списанию бюджетной задолженности регионам, инвестирующим средства в инфраструктурное развитие, ведется на постоянной основе", - подчеркнули в кабмине.

Президент России Владимир Путин дал соответствующее поручение по итогам послания Федеральному собранию в 2024 году.