Евросоюз выделит Киеву 3,2 млрд евро

Совет ЕС объявил о выделении Украине очередного транша макрофинансовой помощи в размере 3,2 миллиарда евро.

В заявлении Совета ЕС говорится, что Украина получит финансирование после принятия соответствующего решения.

Целью выделенных средств является «укрепление макрофинансовой стабильности и поддержка функционирования органов госуправления».

На период с 2024 по 2027 год Евросоюз обязался предоставить Киеву около 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Это будут гранты и кредиты.