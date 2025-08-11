Пашинян представил Путину проект «Путь Трампа»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора представил президенту России Владимиру Путину проект "Путь Трампа", который через Сюникскую область республики должен соединить основную часть Азербайджана с Нахичеванью.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Премьер-министр представил президенту России итоги переговоров, состоявшихся 8 августа в Вашингтоне, в частности парафирование соглашения о мире и межгосударственных отношениях между Арменией и Азербайджаном, совместное обращение в ОБСЕ о роспуске механизмов МГ (Минской группы - прим. ТАСС) ОБСЕ, разблокирование региональных коммуникаций в рамках принципов территориальной целостности, суверенитета, юрисдикции стран и на основе взаимности, а также проект "Путь Трампа во имя международного мира и процветания", - отмечается в релизе.

Пашинян также выразил уверенность, что "установление мира между Арменией и Азербайджаном открывает новые возможности не только для Армении и Азербайджана, но и для всех стран региона".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян в пятницу по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом подписали совместную декларацию. Она включает в себя семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру, но не фиксируют его детали. В декларации отмечается, что стороны парафировали ранее согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также будут прилагать усилия для его окончательной ратификации. Кроме того, Ереван и Баку подписали совместное обращения к ОБСЕ о роспуске Минской группы.

Текст соглашения, который должен положить конец более чем 30-летнему противостоянию, был согласован еще весной, однако Азербайджан настаивал на выполнении ряда условий до подписания документа, в частности на внесении поправок в Конституцию Армении, исключающих территориальные претензии к Баку. В Ереване отвергали обвинения со стороны Баку в наличии территориальных претензий, но Пашинян заявлял, что его правительство намерено инициировать принятие новой конституции, которая должна иметь "региональный характер".