В России назрела угроза дефицита пилотов

В связи с санкциями и переходом на отечественные самолеты в российской авиации может возникнуть нехватка командиров воздушных судов (КВС). Это связано с тем, что летный состав необходимо переучивать для работы на новых самолетах.

В ближайшие пять лет Россия планирует выпустить около 1 тыс. гражданских самолетов, согласно Комплексной программе развития авиационной промышленности. Кабмин РФ планирует обновить авиапарк и сделать авиаотрасль независимой от санкций. Однако специалисты полагают, что эти грандиозные замыслы могут вызвать дефицит кадров, способных управлять новыми российскими самолетами.

«Рано или поздно мы окажемся в ситуации, когда количество новых отечественных самолетов значительно возрастет, а вместе с ним – потребность в квалифицированных экипажах. Без системного подхода к обучению и подготовке кадров дефицит пилотов станет реальностью уже к 2029 году», – считает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

По его словам, КВС берут из вторых пилотов, и нужно повышать их квалификацию. Для этого нужны тренажеры, инструкторы и программы переобучения, которых сейчас почти нет для новых российских моделей.

Пантелеев также отметил, что из летных училищ ежегодно выпускается около 600 пилотов. Однако из-за устаревшего обучения, недостатка практики и часов налета, выпускники не готовы управлять современными лайнерами.

Как отмечает «Постньюс», государству требуется время для поиска бюджетных средств и структур для переобучения. Пока дефицит КВС компенсируется сокращением маршрутов и закрытием международного воздушного пространства, но это временное решение, считают представители отрасли.

В настоящее время, утверждают эксперты, дефицита командиров воздушных судов в России нет. В некоторых компаниях даже сокращают штат из-за санкций и натянутых отношений с западными странами.

Так, командир воздушного судна Игорь Кузькин поделился, что его сократили после отзыва Boeing 747 из-за санкций. По его словам, дефицита пилотов в России сейчас нет, массового переезда тоже.

«Нехватка кадров была в 2010–2015 и 2019–2022 годах, а в 2022 году из-за санкций около 2 тыс. пилотов потеряли работу сразу», – рассказал Игорь Кузькин.

Санкции лишили Россию и доступа к западным симуляторам. Отечественные учебные заведения не имеют тренажеров для МС-21 и Superjet-100 из-за небольшого парка выпущенных бортов. Используются процедурные устройства без визуализации и навыков пилотирования. Будущее улучшение возможно только при массовом производстве новых моделей.

Ранее стало известно, что правительство РФ планирует направить порядка 765 млрд рублей на реализацию федерального проекта «Производство самолетов и вертолетов» в течение последующих шести лет. Деньги пойдут на разработку и выпуск отечественной конкурентоспособной продукции.