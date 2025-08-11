Трамп не будет вводить пошлины на золото

Президент США Дональд Трамп сообщил, что импорт золота не подвергнется дополнительным пошлинам.

"Золото не будет облагаться пошлиной!", - написал он на своей платформе Truth Social.

Заявление американского президента последовало после того, как таможенные органы США опубликовали письмо, в котором говорится, что золотые слитки должны классифицироваться как облагаемые пошлинами.

Часть продавцов золота на фоне этого приостановила продажи в США до прояснения ситуации, допуская, что Штаты ввели пошлины ошибочно. Пошлины на слитки, по мнению экспертов, могут привести к "возникновению проблем в расчетах между крупными банками". В результате цены на золото выросли до рекордной отметки. Спотовые цены на золото составили 3398,65 доллара за унцию, фьючерсы с поставкой в декабре подскочили на 1 процент - до 3488,60 доллара за унцию.