ЦБ понизил курс доллара

Руководство Центробанка (ЦБ) понизило официальный курс доллара. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте российского регулятора.

Котировки американской валюты в четверг, 14 августа, составят 79,6 рубля. Для сравнения, в среду, 13 числа, официальный курс доллара в России находился на уровне в 79,87 рубля. Таким образом, регулятор понизил котировки примерно на 27 копеек.

Официальный курс евро, в свою очередь, поднялся на 54 копейки — с 92,86 до 93,4 рубля. Котировки китайского юаня остались без изменений, на отметке в 11,07 рубля.

ЦБ продолжительный период времени сохраняет официальный курс доллара в России в коридоре 78-80 рублей. Несмотря на это, ряд экспертов сходится во мнении, что подобное соотношение в валютно паре продержится недолго. Во второй половине года котировки доллара могут вплотную приблизиться к отметке в 100 рублей.

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов полагает, что это произойдет ближе к концу декабря. Старший же аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко прогнозирует, что пробить психологическую отметку котировкам доллара удастся гораздо раньше на фоне ожидаемого снижения цен на основные экспортные категории российской продукции, включая нефть.