У Росавиации обнаружился недолет

Росавиация в 2024 году не достигла плановых значений показателей по количеству пассажиров, перевезенных на субсидируемых рейсах по социально значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа, и по авиационной подвижности жителей России (федпроект «Обеспечение доступности услуг воздушного транспорта»).

Об этом сообщается в заключении Счетной палаты о результатах проверки федерального транспортного ведомства (копия документа имеется в распоряжении редакции). Подробности — в материале «Парламентской газеты».

В общем, все неплохо

В своем отчете Счетная палата отмечает, что в 2024 году план по доходам перевыполнили три из четырех транспортных ведомств: Росжелдор (в 20,1 раза), Росморречфлот (на 30,2%), Ространснадзор (на 17,8%). Как пояснил по итогам проверки аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов, превышение фактического поступления доходов над прогнозными значениями в Ространснадзоре «в том числе обусловлено реализацией рекомендации Счетной палаты об увеличении штата сотрудников Службы, ответственных за рассмотрение дел об административных правонарушениях». Благодаря выполнению установок главного контрольного ведомства дополнительные доходы федерального бюджета на 1 марта 2025 года составили 1,8 миллиарда рублей.

По данным СП, расходы исполнены ведомствами более чем на 99 процентов. В том числе высокий уровень кассового исполнения установлен по расходам на реализацию госпрограммы «Развитие транспортной системы».

Как показал анализ ее результатов, Ространснадзор и Росжелдор достигли всех целей. В частности, Ространснадзор полностью выполнил показатели ведомственного проекта по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в сфере транспорта.

«В результате территориальные управления Службы оснащены тремя патрульными катерами и 39 передвижными контрольными пунктами транспортного весового контроля», — приводится в документах СП.

Вместе с тем Росжелдор в рамках федерального проекта «Обеспечение доступности услуг железнодорожного транспорта» выполнил показатели по предоставляемому населению бесплатному проезду на пригородном железнодорожном транспорте, а также по увеличению объемов пассажироперевозок в поездах дальнего следования.

Не в полном объеме

При этом Росавиации планового показателя по доходам в прошлом году достичь не удалось (95,3% от прогноза), равно как и показателей по количеству пассажиров, перевезенных на субсидируемых рейсах по социально значимым маршрутам ДФО, и по авиационной подвижности жителей России.

Кроме того, паспортом федпроекта «Обеспечение доступности услуг воздушного транспорта» на 2024 год было предусмотрено выполнение Росавиацией плановых значений по 50 контрольным точкам в рамках достижения 8 результатов федерального проекта. Фактически же достигнуты значения по шести. «Не обеспечено достижение плановых значений результата «Осуществлены региональные воздушные перевозки пассажиров на территории Российской Федерации в рамках формирования региональной маршрутной сети» (план — 54 319 единицы, факт — 41 365 единицы), в том числе в связи с закрытием воздушного пространства над 11 аэропортами юга и центральной части Российской Федерации и увеличением средней стоимости рейсов в отсутствие дополнительного финансирования», — сообщается в заключении Счетной палаты.

При этом аудиторы отмечают существенное перевыполнение плана по показателю «Рост интенсивности полетов беспилотных воздушных судов по отношению к 2023 году». При плановых 5 процентах, фактическое превышение показателя составило 53,55 процента, что, по мнению СП, свидетельствует о занижении планового показателя, установленного паспортом федпроекта «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем».

Помимо этого, в своих документах Счетная палата указывает, что в рамках федпроекта «Развитие региональных аэропортов» (РРА) в прошлом году не был выполнен план из-за переноса срока ввода в эксплуатацию аэропортового комплекса Орел «Южный».