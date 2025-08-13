Китай ответил на санкции Евросоюза

Китай ввел ответные санкции в отношении Евросоюза, распространив их действие с 13 августа на банки UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas.

Об этом со ссылкой на Минкоммерции КНР сообщает РИА Новости.

«Организациям и физическим лицам на территории Китая запрещается осуществлять соответствующие операции и сотрудничать с ними», - говорится в заявлении министерства.

Ранее в ведомстве подчеркнули, что включение китайских компаний и финансовых учреждений в очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза произошло на основании сфабрикованных обвинений.

Совет ЕС в июле одобрил 18-й пакет санкций против РФ, затрагивающий 14 физических лиц и 41 юридическое лицо, 18 из которых зарегистрированы в ряде третьих стран, включая КНР.