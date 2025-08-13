Евросоюз рассматривает возможность смягчения санкций против России в случае достижения Москвой и Киевом соглашения о прекращении огня. Об этом рассказали в среду, 13 августа, информированные источники.

Как утверждают собеседники Sky News, европейцы надеются на то, что "незамедлительно" будет достигнуто соглашение о 15-дневном перемирии, прежде чем "наступит более структурированная пауза в боевых действиях".

При этом рестрикции, по замыслу европейцев, продолжатся в течение этих 15 дней и будут сняты лишь при наступлении "устойчивого перемирия", а если Россия его нарушит, ограничительные меры сразу же восстановят.

Ранее источники рассказали, что санкции фигурируют в перечне ключевых требований киевского режима по урегулированию конфликта с Россией. Украина, по их словам, настаивает на сохранении антироссийских рестрикций до предоставления гарантий безопасности в качестве альтернативы членству в НАТО.

При этом российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что наша экономика, невзирая на западные рестрикции, демонстрирует устойчивость и продолжает развиваться "в огромной степени благодаря усилиям бизнеса, энергии предпринимательского труда". Подорвать экономику России коллективному Западу не удалось.