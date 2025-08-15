Поставки российской электроэнергии в Китай рухнули

Экспорт электроэнергии из России в Китай по итогам первой половины 2025 года рухнул на 60 процентов, до 200 миллионов киловатт-часов, что стало историческим минимумом. Об этом со ссылкой на отчетность «Интер РАО» (оператор поставок) пишет «Коммерсантъ».

© Lenta.ru

В 2010-2020 годах в среднем Россия поставляла в КНР три миллиарда киловатт-часов. При этом ситуация с экспортом усугубляется. По данным китайской таможенной статистики, отдельно в июне он составил всего 14,4 миллиона киловатт-часов.

Как говорится в материале, основной причиной такой динамики стали проблемы с выработкой. Объединенная энергосистема (ОЭС) Востока испытывает дефицит мощности, поэтому довести поставки до плановых значений не получается. Экспорт в Казахстан также падает, хотя и не столь значительно — на 12,5 процента.

«Интер РАО» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), состоявшегося в июне, спрогнозировал по итогам года сокращение общего экспорта электроэнергии на четыре процента. Сергей Черепов из «Рексофта» полагает, что падение составит восемь процентов, так как возможностей резко нарасти продажи уже нет.

В свою очередь, гендиректор инженерной компании «Уралэнерготел» Алексей Бельский указал, что на сокращение поставок в Китай влияет снижение спроса.

Год назад глава Минэнерго Сергей Цивилев посетовал, что российская энергетика сталкивается с недостатком финансирования и проблемами с обновлением, а советские резервы уже исчерпаны. По его словам, ситуация на Дальнем Востоке служит только примером общего положения дел.