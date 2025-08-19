В России заметили рост скрытой безработицы

Бизнес и профсоюзы начали замечать на российских предприятиях рост скрытой безработицы. Об этом в комментарии «Ведомостям» рассказали представители Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), деловых объединений «Опора России» и «Деловая Россия», а также Торгово-промышленной палаты.

Речь идет о росте числа работников, которые находятся в простое, заняты неполный рабочий день или неполную неделю, а также тех, что ожидают увольнения. В июле, по данным Роструда, по сокращенному графику работали 14,4 процента от среднесписочной численности работников, хотя еще в июне их было 9,1 процента. В простое находятся 11,1 процента сотрудников (8,6 процента в июне), а к увольнению заявлено 20,4 процента работников (16,7 процента).

Сильнее всего тенденция проявляется в промышленных регионах — это Ярославская, Московская, Самарская и Ульяновская области, а также Татарстан.

Руководитель департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата ФНПР Олег Соколов указал, что вместе со скрытой безработицей растут и долги по зарплате, о чем свидетельствуют данные членских организаций. Только за июль они выросли на четверть, до 1,7 миллиарда рублей. Главной причиной такой тенденции он назвал высокую ключевую ставку Центробанка, не позволяющую компаниям оперативно взять кредит на выплату зарплат.

Президент «Опоры России» Александр Калинин указал, что чаще всего к неполной занятости обращается автопром. В свою очередь, зампред «Деловой России» Антон Данилов-Данильян заметил, что вслед за автопромом на сокращение производства вынуждены идти и смежные отрасли — производители компонентов и материалов.

Заведующая лабораторией доказательной регуляторики Института Гайдара Любовь Филин предположила, что рост скрытой безработицы может продолжаться в течение как минимум нескольких кварталов, а его остановка зависит от действий государства и его желания поддержать спрос и стимулировать частный сектор.

Ранее стало известно, что руководство Хабаровского судостроительного завода (ХСЗ) намерено к 31 октября сократить 70 процентов сотрудников. Такое решение принято из-за отсутствия заказов и по требованию головной структуры — Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Между тем ОСК в сотрудничестве с «Росагролизингом» пришла к выводу о необходимости заказывать суда балкерного флота для перевозки зерна в Китае, потому что они обойдутся в несколько раз дешевле российских и будут построены быстрее.