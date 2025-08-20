Дефицит бюджета США может вырасти на $1 трлн

Дефицит федерального бюджета США увеличится почти на $1 трлн в ближайшие 10 лет из-за новых налоговых законов и тарифов. По оценке Комитета за ответственный федеральный бюджет (CRFB), совокупный дефицит с 2026 по 2035 год составит $22,7 трлн, что выше январского прогноза в $21,8 трлн. Рост связан с новым законом «One Big Beautiful Bill Act» президента Дональда Трампа и его торговыми тарифами, сообщает Reuters.

В 2025 финансовом году дефицит составит $1,7 трлн (5,6% ВВП), что ниже $1,83 трлн в 2024 году. Однако к 2035 году он вырастет до $2,6 трлн (5,9% ВВП). Новый закон увеличит дефицит на $4,6 трлн, но $3,4 трлн компенсируются доходами от тарифов.

Ограничения на субсидии медицинского страхования и сокращение финансирования ряда программ сэкономят еще $200 млрд.

Процентные платежи по госдолгу вырастут с $1 трлн в 2025 году до $1,8 трлн к 2035 году. В худшем сценарии, если тарифы Трампа будут отменены, а налоговые льготы продлены, дефицит может увеличиться на $7 трлн, а отношение долга к ВВП достигнет 134% к 2035 году.