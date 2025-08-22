Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов заявил РИА Новости, что правительство Германии может быть распущено раньше срока.

В материале агентства говорится, что в правительстве ФРГ разгорается скандал из-за многомиллиардного дефицита бюджета. Социал-демократы (СДПГ) предложили повысить налоги на богатых, а ХДС/ХСС — урезать пособия малоимущим. Как отмечается, проблемы с бюджетом возникли при Олафе Шольце, а инициативы текущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца усугубили ситуацию. Дефицит составляет 22 миллиарда евро, к 2029 году он может достичь 144 миллиардов.

Вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль критикует ХДС/ХСС за отказ повышать налоги. Он считает, что инициативы ХДС способствовали росту дефицита. В ХДС/ХСС возражают, настаивая на сокращении пособий и экономии на отоплении.

По данным НИЭИ, увеличение налога на 1% для активов более 100 миллионов евро «залатало бы дыры» до 2027 года. Однако ХДС позитивно оценивает первые 100 дней коалиции. Генсек ХДС Карстен Линнеманн призывает не терять ориентиры, несмотря на низкие настроения в стране. По словам социологов, 43% немцев считают, что АдГ может возглавить правительство в 2026 году.

СДПГ предлагает изменить коалиционное соглашение из-за невыполнения обязательств ХДС. Эксперты считают, что коалиция не развалится, но скандалы неизбежны. Конфликт в коалиции обостряется вокруг конкретных решений.