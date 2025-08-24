Британия может обратиться к МВФ из-за экономических проблем

Экономические трудности могут вынудить Британию обратиться за кредитом к Международному валютному фонду (МВФ), предупреждает профессор Кембриджского университета Яджит Чадха, слова которого приводит газета The Daily Telegraph.

"Я могу себе представить, что это произойдет, и в этом случае мы окажемся в тяжелом положении. Мы не сможем рефинансировать долги, не сможем выплачивать пенсии, пособия будет сложно выплачивать", - сообщил он.

Экономист сравнил текущую ситуацию в Британии с экономическим кризисом 1976 года, когда страна из-за высокого спроса на энергоносители и возрастающих темпов деиндустриализации была вынуждена просить помощи у МВФ.

Правительство уже столкнулось с бюджетными проблемами. В марте 2025 года министр по вопросам труда и пенсий Лиз Кэндалл объявила об ужесточении правил получения социальных пособий. Такие меры, по словам Кэндалл, должны обеспечить экономию 5 миллиардов фунтов ежегодно. Кроме того, в предыдущем году британские власти повысили некоторые налоги и отменили зимние топливные выплаты для большинства пенсионеров, объяснив это необходимостью ликвидации "черной дыры" в бюджете.

Несмотря на растущее число экономических проблем, правительство Британии, похоже, не намерено отказываться от политики, загоняющей страну в долговую яму. Лондон не только намерен продолжить финансировать Украину, но и готовится к активному наращиванию военных расходов. Ранее премьер Британии Кир Стармер пообещал увеличить оборонный бюджет королевства до 2,5% ВВП к 2027 году.