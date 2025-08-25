В России оценили возможность девальвации рубля

Начатое Центральны банком России снижение ключевой ставки не приведет к девальвации рубля. Такое мнение в интервью агентству «Прайм» высказал доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.

Он пояснил, что ставка снижается при замедлении инфляции. Соответственно, должен наступить такой момент, когда курс рубля будет стабилен. Речь идет не о девальвации, напротив, снижение ставок оживит российскую экономику и укрепит рубль, предположил эксперт.

Бадалов добавил, что смягчение денежно-кредитной политики посылает российским гражданам, бизнесу и государству и другой сигнал. Ставка снижается при замедлении инфляции, а это предполагает торможение экономики в целом.

По его словам, если рубль ослабнет, то экономическая активность вырастет, однако потребуются другие меры для стимуляции роста.

Ключевая ставка ЦБ с октября по июнь держалась на уровне 21%, что переохладило экономику и создало условия для дефляции. Однако сохраняются проинфляционные риски, включая дефицитный рынок труда (безработица на уровне 2,2%), рост цен на бензин (почти 6% с начала года) и высокие инфляционные ожидания населения (13,5% в августе). По мнению экспертов, достижение целевого показателя инфляции в 4% возможно не ранее первого полугодия 2026 года.