Эксперт исключил девальвацию рубля в России

Газета.Ruиещё 1

Начатое Центральны банком России снижение ключевой ставки не приведет к девальвации рубля. Такое мнение в интервью агентству «Прайм» высказал доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.

В России оценили возможность девальвации рубля
© РИА Новости

Он пояснил, что ставка снижается при замедлении инфляции. Соответственно, должен наступить такой момент, когда курс рубля будет стабилен. Речь идет не о девальвации, напротив, снижение ставок оживит российскую экономику и укрепит рубль, предположил эксперт.

Бадалов добавил, что смягчение денежно-кредитной политики посылает российским гражданам, бизнесу и государству и другой сигнал. Ставка снижается при замедлении инфляции, а это предполагает торможение экономики в целом.

По его словам, если рубль ослабнет, то экономическая активность вырастет, однако потребуются другие меры для стимуляции роста.

Перспективы курса доллара к рублю оценили

Ключевая ставка ЦБ с октября по июнь держалась на уровне 21%, что переохладило экономику и создало условия для дефляции. Однако сохраняются проинфляционные риски, включая дефицитный рынок труда (безработица на уровне 2,2%), рост цен на бензин (почти 6% с начала года) и высокие инфляционные ожидания населения (13,5% в августе). По мнению экспертов, достижение целевого показателя инфляции в 4% возможно не ранее первого полугодия 2026 года.