Эксперт рассказал, как в России будут спасать экономику

В ноябре российскую национальную валюту будут специально «ронять». Это будут делать для того, чтобы спасти экономику. Об этом в эфире программы «Царьград. Главное» заявил экономист Андрей Верников.

По мнению эксперта, диапазон прогноза падения очень широкий — от 85 до 200 рублей за доллар. Он предположил, что рубль будет ослабевать в ноябре-декабре. Верников также прокомментировал заявление председателя комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолия Аксакова о курсе валют.

Он ранее заявил, что нынешнее укрепление рубля делает накопление долларовых резервов бессмысленным, поэтому требования о продаже валютной выручки больше не нужны. По словам парламентария, комфортный показатель — 100 рублей за доллар. По его словам, нынешний курс не очень выгоден. Более слабый рубль позволил бы российским товарам активнее конкурировать с импортом, отметил Аксаков.

«Желание Аксакова — вогнать в «лузу» (курс – прим. ред.) словесными интервенциями. Они тоже могут материализоваться. Поэтому, чтобы еще больше вогнать в «лузу», можно и 200 рублей сказать», — заявил экономист.

Ранее в ПСБ заявили, что баланс спроса и предложения на валютном рынке в целом сохраняется. Значимых факторов для усиления курсовых колебаний на валютном рынке по-прежнему не наблюдается, в фокусе участников торгов останется геополитика, добавили там.