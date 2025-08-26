До конца 2025 года в России ожидается девальвация рубля. В экспертных кругах практически нет сомнений в этом сценарии.

Однако мнения аналитиков относительно масштабов и скорости ослабления национальной валюты существенно различаются, сообщает ИА DEITA.RU.

Так, эксперты, опрошенные порталом Reuters, спрогнозировали, что к концу года курс рубля должен снизиться на 20-30% относительно его текущих уровней и преодолеть психологически важный барьер в 100 единиц за доллар.

В то же самое время известный российский экономист и инвестбанкир Евгений Коган в комментарии для портала «Финам» заявил о том, что, согласно его расчётам, девальвация рубля будет менее заметной — примерно в 10%.

В России оценили возможность девальвации рубля

При этом, специалист также обратил внимание на то, что в данный момент для понижения оценки национальной валюты РФ есть целая масса причин, среди которых снижение ключевой ставки Центральным банком страны, расширение бюджетного дефицита на сумму до одного триллиона рублей и уменьшение цен на экспортные товары.

Как объяснил эксперт, снижение ставки рефинансирования делает рубль менее привлекательным для инвесторов, удешевление нефти и газа уменьшает приток в Россию иностранной валюты, а высокая покупательская способность денег внутри страны и сезонность импорта выступают дополнительными факторами дефицита долларов.

О том, что вплоть до конца текущего года российская валюта останется под давлением, а курс доллара может вырасти до 100 рублей и даже выше в интервью изданию «Свободная Пресса» заявила доцент Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Андреева, также подчеркнув тот факт, что для девальвации российской денежной единицы есть масса причин.

Среди прочих оснований для скорого понижения оценки национальной валюты она назвала отток капитала из страны, геополитическую напряжённость, а также сохранение угрозы введения новых вторичных санкций в отношении стран, сотрудничающих с Россией.