Россияне устремились в три города

Самыми популярными городами для переезда у россиян оказались Калининград, Новороссийск и Ярославль. Об этом говорится в исследовании доктора политических наук, декана факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павла Селезнева, передает РИА Новости.

В первую десятку российских городов по миграционной привлекательности также вошли Сочи, Краснодар, Тюмень, Санкт-Петербург, Казань, Севастополь и Смоленск. Москве досталось 11-е место.

По словам автора работы, вместе с большим числом желающих переехать в столицу, многие также стремятся ее покинуть. Чаще всего речь идет о людях, которые приезжали с Москву на заработки и не планировали оставаться на постоянной основе.

При этом меньше всего россиян привлекают Нижневартовск, Якутск и Новокузнецк.

Ранее сообщалось, что с начала 2024 года спрос на жилье в Калининградской области вырос в 2,5 раза. Основными покупателями оказались москвичи, петербуржцы и жители европейских стран.