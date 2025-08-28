Норвегия может оставить россиян без трески

Рыбопромышленник Александр Фомин в разговоре с НСН отметил, что 80% всей российской рыбы, в том числе, треска и пикша, вылавливаются в экономической зоне Норвегии.

Президент Ассоциации производственный и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев в разговоре с НСН заявил, что если Норвегия запретит российским судам ловить в своей экономической зоне, то промысловый рыболовный флот России может остаться без улова, а россияне - без рыбы. В июле 2025 года Норвегия безосновательно ввела запрет на промысел в своей исключительной экономической зоне для двух российских компаний, что является грубым нарушением действующих соглашений о совместном управлении запасами водных биоресурсов. Об этом сообщили в Росрыболовстве. Глава российского ведомства Илья Шестаков в этой связи заявил, что Россия примет ответные меры в отношении норвежских рыбопромысловых судов. Корнев рассказал, что россияне сейчас ловят треску в основном в норвежской экономической зоне, поскольку в своей ещё в советское время всё выловили.

«В последнее время российские рыбаки ловили треску в основном в экономической зоне Норвегии, в соответствии с международным соглашением. В российской экономической зоне еще в советское время всю рыбу выловили, а квоты на вылов распределяются на весь бассейн Баренцева моря по международным договоренностям. Норвежцы, видимо, запретили ловить в своей экономической зоне компаниям, которые попали под санкции. Насколько серьезен это удар, зависит от доли этих компаний в общем совокупном вылове. Могу сказать лишь, что треска в России довольно сильно подорожала за последнее время», - заметил эксперт.

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин подчеркнул, что в норвежской экономической зоне добывается 80% всей российской рыбы.

«Кроме этих двух компаний, в норвежской экономической зоне весь остальной российский рыболовный флот ловит. В Баренцевом море добывается 80% всей российской рыбы, в том числе, треска и пикша. Поскольку запас совместный, квоты делятся примерно пополам. В районе Норвегии ловится чуть больше, у нас чуть меньше. Молодь обитает в российских водах, а взрослые промысловые особи в основном в Норвежской экономической зоне», - уточнил эксперт.

Он заметил, что крупная рыба заходит в российскую экономическую зону только на два месяца в году.

«По соглашению российские суда ведут промысел норвежской зоне, которая более богата рыбой. И только два месяца в году промысловый флот перемещается в российскую зону, следом за крупной рыбой, которая туда заходит. Если норвежские власти закроют промышленный вылов российским судам в своей зоне, тогда наши рыбаки вообще останутся без рыбы. Они, конечно, могут поступить, как делали в 1960-х годах, в отместку выловить всю молодь, которая находится в нашей зоне, тогда рыбы не будет ни у них, ни у нас», - добавил Фомин.

Ранее в МИД России вызвали временного поверенного в делах Норвегии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».