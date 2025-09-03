Минфин значительно увеличит продажу валюты

Минфин с 5 сентября по 6 октября планирует продать иностранную валюту и золото на сумму 31,5 млрд рублей в рамках бюджетного правила. Ежедневные операции составят эквивалент 1,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

В сентябре министерство прогнозирует недополучение нефтегазовых доходов федерального бюджета на сумму 21 млрд рублей. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого уровня за август составило 10,5 млрд рублей.

В прошлом месяце финансовое ведомство реализовало валюты и золота в рамках бюджетного правила на 6,2 млрд рублей, что меньше, чем в июле — 18,8 млрд рублей.