«Силу Сибири-2» назвали самым дорогим газовым проектом в мире

Задержки в реализации газопровода «Сила Сибири-2» объясняются масштабом проекта, который станет самым капиталоемким в газовой отрасли в мире. Об этом, комментируя подписание меморандума с китайской стороной о строительстве, рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает РИА Новости.

По его словам, такого рода проекты не предполагают быстрых решений. Речь идет не только о прокладке трубы по территории России, но и строительство транзитного газопровода «Союз Восток» на территории Монголии и дополнительных газотранспортных мощностей в Китае.

При этом Миллер назвал подписанный 2 сентября в Китае документ основополагающим, хотя вопросы о датах строительства, финансировании и коммерческих условиях поставок, которые тормозили договор в прошлые годы, все еще предстоит решить. Кроме того, китайская сторона пока не комментировала документ.

Вместе с тем глава «Газпрома» признал, что стоимость поставок в Китай будет ниже, чем в Европу. Он объяснил это более коротким маршрутом, хотя если речь идет о «Силе Сибири-2», предполагающей поставки с месторождений Западной Сибири, то расстояния сравнимы, а с учетом транзита до конечных потребителей китайское направления даже длиннее.

Помимо меморандума, «Газпром» и Китайская национальная газовая корпорация (CNPC) договорились о наращивании мощности дальневосточного проекта, запуск которого намечен на 2027 год, с 10 до 12 миллиардов кубометров и увеличении поставок по «Силе Сибири» с нынешних 38 миллиардов кубометров до 44 миллиардов.