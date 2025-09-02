Китай введет пробный безвизовый режим для граждан России

С 15 сентября власти Китая введут безвизовый режим для российских граждан с обычным загранпаспортом. Об этом во вторник, 2 сентября, сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге.

— В целях дальнейшего содействия взаимным поездкам граждан КНР и других стран китайская сторона приняла решение расширить круг стран, граждане которых имеют право на безвизовый въезд. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года будет действовать пробная безвизовая политика в отношении граждан России, имеющих обычные паспорта, — цитирует политика ТАСС.

По итогам переговоров в Пекине Россия и Китай подписали более 20 документов о двустороннем сотрудничестве. Соглашения охватывают вопросы в сфере энергетики, искусственного интеллекта и аэрокосмической отрасли.

Президент России Владимир Путин прибыл на четыре дня в Китай для участия в саммите ШОС и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Его самолет приземлился в Тяньцзинь в 4:39.

Главные цели поездки и что могут обсудить лидеры двух стран, «Вечерняя Москва» выясняла с политологом Сергеем Маркеловым.