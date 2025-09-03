В США раскрыли коварные планы Трампа по России

Администрация президента США Дональда Трампа хотела бы, чтобы европейские страны отказались от российской нефти и присоединились к возможным новым санкциям против России. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет The New York Post.

Издание привело данные из доклада хельсинкского аналитического центра, которые свидетельствуют, что в прошлом году Европа потратила на импорт российской нефти «больше денег, чем на финансовую помощь Украине, которая оценивалась примерно в 21,7 млрд долларов».

«США хотят, чтобы Европа присоединилась к санкциям Вашингтона и прекратила закупки российской нефти», — пояснил источник издания.

Также, по словам высокопоставленного представителя Белого дома, США также хотят, чтобы Европа предложила Украине больше гарантий безопасности в случае окончания военного конфликта.

Экономическая война с Россией: раскрыты планы Трампа

Ранее Трамп заявил, что он разочарован президентом России Владимиром Путиным. При этом газета Times сообщила, что президент США планирует обвинить Европу в срыве его мирной инициативы по Украине.