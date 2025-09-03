Украина может остаться без газа

На Украине прекратились поставки газа по Трансбалканскому трубопроводу, пишет Telegram-канал «Абзац». По словам экс-главы газотранспортной системы страны Сергея Макогона, причиной стало слишком высокое, по мнению Киева, ценообразование.

Как отмечается, поставки газа по этому маршруту прекратились из-за тарифов, установленных Молдавией и Румынией. Они оказались самыми высокими, что привело к остановке продаж. Других поставок сжиженного природного газа (СПГ) на Украину в ближайшее время не предвидится.

Украина раньше закупала российский газ, хотя и по завышенным ценам. Теперь же, с прекращением поставок, страна может столкнуться с необходимостью готовиться к зиме без дополнительного топлива. Желающих помочь Украине с поставками газа больше не осталось, пишет канал.

Украина начала испытывать дефицит газа

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что в Пекине на встрече лидеров трех стран был подписан меморандум о строительстве двух новых газопроводов. Один из них — «Сила Сибири 2», который будет поставлять газ в Китай, а второй — «Союз – Восток». Этот газопровод пройдет через Монголию и будет служить для транзита газа.