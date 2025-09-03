Миссия МВФ прибыла в Киев

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибыла в Киев, там она пробудет в течение нескольких дней. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

© Газета.Ru

«В Киев прибыла миссия МВФ, она будет работать около недели», — говорится в сообщении.

В начале лета фонд одобрил выплату Украине транша в 500 млн долларов. Таким образом общая сумма поддержки Украины по линии фонда достигла 10,6 миллиарда долларов.

28 мая британская газета The Telegraph сообщила, что Украина попала в непростую ситуацию из-за отсутствия экономических обязательств Запада по поддержке страны в следующем году. Издание обратило внимание на то, что без помощи Запада Киев столкнется с огромными трудностями, поскольку бюджет страны чуть более чем на половину состоит из иностранного финансирования.

В середине мая министр финансов страны Сергей Марченко заявил, что Украина не выживет из-за дефицита бюджета даже при условии перемирия. Он уточнил, что в этом году он составляет $39,3 млрд, и призвал западных партнеров уже сейчас инвестировать в республику.