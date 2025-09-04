Канада снизила потолок цены на нефть из России

Канадское правительство установило новую максимальную стоимость на экспорт российской нефти, уменьшив лимит до 47,6 доллара за баррель.

Канада объявила о понижении предельной цены на российскую нефть, передает РИА «Новости». Теперь потолок установлен на уровне 47,6 доллара за баррель вместо прежних 60 долларов. В заявлении на сайте правительства Канады отмечается, что мера проводится в соответствии с недавними действиями ЕС и Британии.

В сообщении подчеркивается: «В соответствии мерами, о которых недавно объявили ЕС и Великобритания, Канада снизила потолок цены на российскую сырую нефть с 60 долларов до 47,6 доллара США за баррель».

Правительство Канады отмечает, что оставляет за собой право дальнейших корректировок потолка цен на нефть из России в будущем, если будет принято соответствующее решение.

