Президент Украины Владимир Зеленский хочет обмануть США заключением договора о ресурсах, пообещав их ранее и британцам. Об этом рассказал News.ru экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

Вашингтон и Киев заключили сделку о природных ресурсах Украины. Документ подразумевает создание американо-украинского Инвестиционного фонда восстановления (Reconstruction Investment Fund — RIF). Сделка оставляет контроль над всеми ископаемыми за Киевом, но США может делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи Вооруженным силам Украины. При этом Вашингтон получает приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине.

При этом, по словам Владимира Олейника, Зеленский также подписал соглашение о столетней дружбе с Великобританией, к которому прилагается множество секретных протоколов.

«Я думаю, когда они будут вскрыты, мы увидим, что на одни и те же объекты есть несколько предложений и Великобритании, и США. Жулик Зеленский — это шулер высшего пошива, поэтому я не исключаю, что американцы будут удивлены, что их просто кинули», — сказал Олейник.

Он также обратил внимание, что в рамках сделки о ресурсах Украине вообще может ничего не достаться, а американцы получат монополию благодаря контрольному голосу при принятии решений по договору.