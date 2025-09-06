Россия нарастила темпы закупки золота

Россия увеличила закупку и добычу золота в первом полугодии 2025 года почти до 450 т. Об этом рассказал РИА Новости министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

К концу года объемы приобретенного драгоценного металла могут увеличиться до 500 т. При этом в первом полугодии 2024 года Россия приобрела только 313 т золота.

По словам Козлова, в 2025 году Россия потратит 103 млрд руб. частных средств на геологоразведку золотых месторождений. К этому прибавится еще 1,03 млрд руб государственных инвестиций.

До этого Минфин почти в пять раз увеличил продажу валюты и золота по бюджетному правилу.

Данные меры связаны с ожиданием недополучения нефтегазовых доходов. В сентябре их прогнозируемое отклонение оценивается в минус 21 млрд рублей, а по итогам августа фактическое отклонение от ожидаемого объема составило минус 10,5 млрд рублей.