Курс евро впервые с февраля превысил 98 рублей

Впервые с 13 февраля 2025 года курс евро на российском межбанковском рынке превысил 98 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные площадки «Финам».

По состоянию на 11:27 мск, курс евро рос на 1,04% — до 98,068 рубля, а курс доллара — на 1,12%, до 83,39 рубля.

К 11:37 мск курс евро ускорил рост и находился на уровне 98,1 рубля (+1,08%), доллар остался на уровне 83,39 рубля (+1,12%).

Как ранее сообщалось, курс доллара на российском межбанковском рынке превысил 83 рубля впервые с 9 мая 2025 года.

Как писала «Парламентская газета», председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, какой курс доллара выгоднее для российской экономики.