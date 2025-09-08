Китай наращивает торговлю СПГ с Россией

Китайская сторона активно наращивает импорт СПГ с российского проекта «Арктик СПГ-2», находящегося под санкциями США, через терминал Бэйхай. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается, закупки осуществляются через малоизвестные компании для скрытия конечного потребителя. Китайские импортеры, включая Cnooc, избегают регулярных поставок из Бэйхая, чтобы не конфликтовать с США.

Третья партия СПГ с «Арктик СПГ-2» ожидается в Южном Китае 8 сентября, указывает агентство. Хотя администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против Индии за торговлю нефтью с Россией, Китай избегает подобной критики.

«Арктик СПГ-2» начал экспорт СПГ в прошлом году через теневой флот, но успешно доставляет его только в Китай. Белый дом Трампа пока не прокомментировал эти поставки, в отличие от администрации Байдена, которая активно вводила санкции против компаний, помогающих экспорту топлива с проекта, пишут авторы.

Ранее РИА Новости сообщило, что западные страны подсаживают Китай на российскую «энергоиглу». Как стало известно, «Газпром» и CNPC договорились об увеличении поставок газа в Китай до 44 миллиардов кубометров в год по «Силе Сибири — 1», а также о строительстве «Силы Сибири — 2» к 2025 году.