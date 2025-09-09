Силуанов сообщил о планах привлечь до 100 млрд рублей приватизацией

До конца года планируется провести приватизационные сделки, которые могут привнести в бюджет значительные средства, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Министр в интервью РБК заявил, что доходы от этих сделок могут составить до 100 млрд рублей.

«Много таких случаев, они все публичны. Мы за то, чтобы эти компании не держать в казне, не управлять ими, а чтобы быстрее продавать в рынок», – заявил он.

Министр отметил, что в 2023 году в бюджет уже поступило порядка 30 млрд рублей от приватизации.

Силуанов также сообщил, что Минфин не исключает участия иностранного капитала в приватизации.

«Мы за то, что чем больше участников, тем лучше. Мы за то, чтобы иностранцы приходили к нам на рынок – будь то финансовый, будь то реальный», – пояснил глава Минфина.

Говоря о конкретных сделках, Силуанов подтвердил, что продажа золотодобывающей компании ЮГК планируется в ближайшее время.

Также Силуанов сообщал, что проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов планируют формировать по принципам, закрепленным в законодательстве.

Кроме того, он пояснял, что компании из США проявляют интерес к инвестициям в экономику России.