ЦБ принял решение по ключевой ставке

Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п., до 17,00% годовых. Это следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте регулятора.

ЦБ уточнил, что экономика постепенно восстанавливается и движется к устойчивому росту. В последние месяцы заметно увеличилось кредитование. Инфляционные ожидания остаются высокими, говорится в пресс-релизе.

Согласно ожиданиям Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция сократится до 6,0–7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

«В июле — августе текущий рост цен с поправкой на сезонность в среднем составил 6,3% в пересчете на год после 4,4% в 2к25. Аналогичный показатель базовой инфляции снизился до 4,1% после 4,4% в среднем в предыдущем квартале», — подчеркивается в подготовленном ЦБ материале.

Пять банков снизили ставки по вкладам в ожидании решения ЦБ

Решение ЦБ стало ожидаемым для рынка. Аналитики отмечали, что экономика больше не перегрета, поэтому жесткая денежно-кредитная политика уже не нужна. Сейчас важно не допустить замедления активности, отмечали они. Эксперты подчеркивали, что курс рубля по-прежнему сильный, что помогает сдерживать инфляцию.

Банк России в июле принял решение снизить ключевую ставку на 200 б.п. - до 18% годовых, оставив нейтральный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики.