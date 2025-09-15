Официальный курс рубля резко вырос

Официальный курс рубля, установленный Центробанком (ЦБ) РФ на 16 сентября, вновь, как и в пятницу, резко вырос к доллару США. Курс на выходные был снижен ранее на 1,28 рубля, теперь же его опустили на 1,31 рубля, до 83,07. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦБ.

Евро, который предыдущим решением регулятора снизился на 41 копейку, до 99,33 рубля, теперь подешевел на 1,88 рубля, до 97,45.

При этом на минимуме американская валюта доходила на рынке Forex до 81,7 рубля сегодня и до 81,5 — 12 сентября, следует из информации Investing. На момент написания материала за доллар там давали около 82 рублей.

Ключевой причиной наблюдающейся динамики курса рубля стала переоценка подхода Центробанка к снижению ключевой ставки. В начале прошлой недели, в преддверии заседания совета директоров ЦБ, российская валюта наоборот слабела, развернувшись после того, как ставку опустили не до 16, как ожидало большинство экспертов, а до 17 процентов годовых.

При этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина, дала понять, что не стоит ожидать скорого снижения ставки, более того, процесс может вообще остановиться.