«Идет вразрез»: почему Трамп откладывает санкции против РФ

Президент США Дональд Трамп пока не усиливает санкции против России, надеясь на продвижение украинского урегулирования, но подталкивает страны Европы к отказу от российских энергоресурсов в интересах Вашингтона. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик.

Ранее Трамп заявил, что выступает против покупки Европой российской нефти, а также назвал санкции Евросоюза недостаточно жесткими. Он отметил, что готов ужесточить санкционные меры против России, если государства ЕС введут соразмерные рестрикции.

«Пока Трамп не усиливает санкции, возможно, надеясь на прогресс по украинскому урегулированию и на более конструктивные отношения с Россией. С другой стороны, европейцы не готовы снижать накал антироссийской борьбы. Это несколько идет вразрез с устремлениями Трампа, потому что запал европейцев не способствует уступкам со стороны Украины», — прокомментировал ситуацию Сокольщик.

Эксперт отметил, что в ответ на просьбы об усилении санкций Трамп заявляет, что Европа должна отказаться от российских нефти и газа в пользу американских. По мнению Сокольщика, американский лидер действует в рамках логики бизнеса, пытаясь взять под контроль энергорынок Европы и извлечь максимальную выгоду для США.

Вместе с тем Сокольщик отметил, что ключевым регионом для Вашингтона выступает Тихоокеанская Азия — арена конкуренции с Китаем, главным стратегическим соперником. Европейские вопросы, в том числе Украина, являются для Белого дома второстепенными.