Раскрыт объем теневой экономики Украины

Объем теневой экономики Украины составляет примерно от 14,5 до 24 миллиардов долларов. Об этом заявил директор украинского Бюро экономической безопасности Александр Цивинский, передает Reuters.

Он отметил, что экономическая полиция Украины нуждается в большем количестве ресурсов, чтобы справиться с необлагаемой налогами теневой экономикой страны и создать благоприятный климат для инвесторов. По словам Цивинского, в бюро не хватает персонала, а уже действующим сотрудникам недоплачивают.

«Объем теневой экономики Украины находится в диапазоне от 14,5 миллиардов до 24 миллиардов долларов», — сказал он.

По мнению ряда экономистов, которое приводит Reuters, к концу 2025 года ВВП Украины может составить примерно 205 миллиардов долларов.