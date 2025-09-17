ЦБ сообщил новости курса доллара

Центробанк установил официальный курс доллара, евро и юаня с 18 сентября.

По сравнению с предыдущим значением курс доллара поднялся на 16 копеек, составив 82,9987 руб. Курс евро вырос на 40 коп. до 98,2994 руб.

Китайский юань поднялся на 5 коп. до 11,6623руб.

Курс доллара в режиме онлайн смотрите на этом графике

«Национальная валюта достаточно держалась на уровне в районе 80 рублей за доллар, который многим кажется излишне низким в условиях рекордного дефицита бюджета, но в последнее время наблюдается стабильная тенденция к снижению рубля до показателей в 85 рублей за доллар, продиктованная как осложнением геополитической обстановки, так и активизацией импорта и отменой обязательной продажи валютной выручки», - сообщил «Свободной Прессе» к.ю.н., доцент Юридического факультета, заместитель председателя Совета молодых ученых Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Исмаил Исмаилов.

Эксперт отметил, что во многом ослабление рубля было заложено еще перед решением Банка России по снижению ключевой ставки.

Снижение на 100 базисных пунктов, по мнению эксперта, является более осторожным шагом с точки зрения инфляционных последствий, но может быть недостаточным для «оживления» кредитования и предпринимательской деятельности, а также перехода от сберегательной активности к инвестиционной и деловой, что позволит обеспечить рост экономики. При этом снижение на 1% как «полумера» может быть негативно встречено инвесторами, что отразится и на валютном рынке, отметил аналитик.

