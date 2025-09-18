Эксперт предсказал неминуемую девальвацию рубля

В России экономика переживает период, который можно назвать «мягкой посадкой», о чем ранее заявлял Центральный банк. Однако, на самом деле, это больше похоже на полную остановку воздушного судна, заявил в эфире «Царьград.Главное» уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Александр Любосердов.

По словам собеседника, сейчас проявляется накопленный эффект от повышения ключевой ставки. Перед финансово-экономическими властями стоит выбор между двумя стратегиями, каждая из которых имеет серьезные последствия. В одном случае возможно постепенное снижение ставки, что может ускорить инфляцию, отметил эксперт.

По его словам, «неминуема девальвация рубля и отток с депозитов физлиц». Любосердов подчеркнул, что отток с депозитов и, соответственно, рост курса иностранных валют повлечет за собой инфляцию, рост цен.

«И она будет весьма неконтролируемая. Она уже, по сути, является двузначной», — заявил специалист, отметив, что высвободившаяся из-за оттока с депозитов денежная масса повлечет за собой всплеск спроса.

По словам специалиста, ситуация на рынке недвижимости может оказаться не столь плачевной. Несмотря на его насыщенность, есть вероятность, что недвижимость будет продаваться, что поможет избежать резкого повышения стоимости квадратного метра. У правительства также есть запасной вариант — увеличение долговой нагрузки. Это, по мнению Любосердова, наиболее обоснованное решение.