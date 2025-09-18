Назван «решающий фактор» для рубля

Решающим фактором для рубля в нынешних условиях является уровень ключевой ставки Банка России. Об этом РБК заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Он обратил внимание на то, что в период, когда все думали, что ставка станет ниже еще на 200 базисных пунктов, то рубль «сразу поехал».

«Я считаю, что на данном этапе, ставка — это решающий фактор. Думаю, что у нас все как в открытых разных экономиках», — добавил Моисеев в кулуарах Московского финансового форума.

Напомним, что рубль стал слабеть во второй половине августа и в начале сентября этот процесс только ускорился. Этому предшествовало решение правительства РФ обнулить норматив по продаже валютной выручки крупнейшим экспортерам. В середине сентября Банк России снизил ключевую ставку на один процентный пункт до 17%, хотя ряд аналитиков ожидали, что снижение, как и в июне, составит 200 базисных пунктов.