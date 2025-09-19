Названы страны ЕС, продолжающие импортировать российский газ

Восемь стран Евросоюза продолжают импортировать российский газ. Как сообщает The Guardian, об этом заявила представитель ЕС по вопросам энергетики Анна-Кайса Итконен.

По ее словам, сейчас в эту группу входят Бельгия, Франция, Греция, Венгрия, Нидерланды, Португалия, Словакия, Испания. Импорт идет как по трубопроводам, так и в виде сжиженного природного газа (СПГ). При этом у Евросоюза нет информации, где топливо в конечном счете используется.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны ЕС и НАТО должны сделать больше для ограничения торговли энергоносителями с РФ. После этого стало известно, что Еврокомиссия рассматривает возможность включения в новый пакет санкций положения о поэтапном прекращении импорта всего российского СПГ ранее конца 2027 года.