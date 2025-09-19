Совбез ООН одобрил восстановление санкций против Ирана

Совет Безопасности ООН большинством голосов одобрил восстановление санкций против Ирана.

«За» проголосовали девять стран, «против» — четыре (РФ, Китай, Алжир и Пакистан), еще две воздержались (Южная Корея и Гайана), сообщает ТАСС.

Поддержали санкции представители Соединенных Штатов, Франции, Великобритании, Греции, Дании, Сомали, Панамы, Словении и Сьерра-Леоне.

Санкции могут быть введены с 27 сентября, если Иран не согласится на переговоры по ядерному соглашению.

Китай и Россия объявили, что считают «возврат» санкций ООН против Ирана незаконным, не будут их соблюдать и продолжат вести дела с Ираном как обычно, несмотря на санкции ООН.

Как заявил постпред России в ООН Василий Небензя, Россия не видит причин продления санкционного режима в отношении Ирана.