В России спрогнозировали рост безработицы

Рынок труда будут заполнять приезжие из стран Азии и Африки.

Таким прогнозом в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился Гарри Мурадян.

«Безработица начнёт расти по одной простой причине: мы видим тренд на привлечение иностранных трудовых ресурсов из стран Азии и Африки. Те среднеазиаты, которые оставили кадровую дыру, — она будет восполняться. Всегда считается, что 5% безработицы — это хорошо, потому что, когда ты кого-то увольняешь, тебе есть кем заменить. А когда тебе некем заменить, сами сотрудники чувствуют безнаказанность и начинают вставлять палки в колёса».

Ранее профсоюзы не увидели оснований для существенного роста безработицы. Есть проблемы в некоторых областях экономики, поэтому правительство должно принять точечные меры. Под ударом находятся угольная и металлургическая отрасли, сообщил заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов Александр Шершуков.