Предсказано будущее курса рубля в октябре

В течение сентября рубль вел себя по-разному: сначала сильно ослабел, потом снова укрепился, тенденция была разнонаправленная, сообщил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В беседе с «Лентой.ру» он также предсказал будущее курса в октябре.

На национальную валюту в этот период будет влиять несколько факторов, убежден экономист. Во-первых, отметил он, стоит иметь в виду, что правительство обнулило обязательную продажу валютной выручки экспортерами, то есть предложение валюты на рынке таким образом может сократиться. Во-вторых, импортеры сейчас, в преддверии очередного новогоднего сезона, начнут наращивать свою активность, что приведет к росту спроса на валюту.

Кроме того, ЦБ постепенно снижает ключевую ставку, что приводит к снижению доходности в рублевых инструментах и уменьшению привлекательности рубля как альтернативы иностранным валютам, указал собеседник «Ленты.ру».

Сочетание этих фактором, полагает он, будет способствовать снижению курса рубля, однако критического падения не произойдет.

«Вряд ли он ослабеет больше 86-87 рулей за доллар. Но не стоит забывать, что осложнить ситуацию могут геополитические факторы, которые всегда оказывают давление на рубль», — подытожил эксперт.

Ранее официальный курс доллара, установленный Банком России на 25 сентября, вырос на 64 копейки, достигнув 83,99 рубля, сообщалось на сайте регулятора.