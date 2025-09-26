Нефть резко подорожала

Нефть марки Brent резко дорожает на торгах в пятницу, 26 сентября, прибавляя к моменту написания материала 1,6 процента, до 70,53 доллара за баррель, свидетельствуют данные Investing.

Стоимость нефти находится на двухмесячных максимумах, поднявшись выше 70 долларов за баррель впервые с 1 августа.

Цены растут на фоне усиления рисков более ограниченного предложения из РФ на фоне геополитической неопределенности, отмечают аналитики. По словам портфельного управляющего УК «Первая» Максима Федосова, комментарий которого поступил «Ленте.ру», опасения по поводу поставок нефти из России сопровождаются реакцией на новые заявления президента США Дональда Трампа, призвавшего Турцию отказаться от покупки российских углеводородов.